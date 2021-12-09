Aydın'daki denetimlerde 41 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi - Haberler
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Aydın'daki denetimlerde 41 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi

Aydın'daki denetimlerde 41 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

AYDIN (AA) - Aydın'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kurulan 4 uygulama noktasında, 95 motosiklet ve sürücüsünü durdurarak denetledi.

Öte yandan uygulamada "dur" ikazına uymayan 2 motosiklet sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sonucu durdurulan sürücülerin de aralarında bulunduğu 41 kişiye idari para cezası kesildi, 10 motosiklet trafikten men edildi.

Aydın'daki denetimlerde 41 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi

Aydın'daki denetimlerde 41 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi

Aydın'daki denetimlerde 41 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi

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AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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