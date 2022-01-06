Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi
AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Söke- Didim kara yolunda E.M.K'nin kullandığı 09 JK 997 plakalı otomobil, bisikletiyle ilerleyen Şahin Koca'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Koca ağır yaralandı.
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri
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