Aydın'da kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın- İzmir kara yolu Kardeşköy Mahallesi mevkisinde, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Otomobil, barikat kuran ekip otosuna çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu.

Otomobilde arama yapan ekipler, 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü M.A. ile otomobildeki M.M. ve S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "kamu malına zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın'da kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Otomobil, Efeler, İzmir, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title