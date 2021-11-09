Aydın'da KGYS kameralarından 1 saatte 11 araca park cezası kesildi

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 saatlik uygulamada, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından park ihlali yaptığı tespit edilen 11 araca toplamda bin 584 TL cezai işlem uygulandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da trafik polisleri kural tanımaz sürücülere göz açtırmıyor. Gerek yaptıkları denetimlerde, gerekse KGYS kameralarına takılan kural ihlallerini tek tek tespit eden trafik ekipleri sürücüleri ilgili cezalar ile cezalandırıyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Kasım Pazartesi günü Adnan Menderes Bulvarı Kıbrıs Cadde Kavşağı'nda saat 17.20 ile 18.20 arasında yaptıkları denetimlerde KGYS kameralarından park ihlali yaptıkları tespit edilen 11 araca toplamda bin 584 TL cezai işlem uygulandı.

Ekipler denetimlerin aralıksız olarak süreceğini belirterek sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - AYDIN