Aydın'da 'Kestane Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi

İNCİRLİOVA, AYDIN (İHA) - Aydın'ın İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'ndeki İncir Araştırma Enstitüsü'nde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) kuruluşunun 30. yıl etkinlikleri kapsamında 'Kestane Farkındalık Günü' etkinlikleri düzenlendi.

TAGEM'in kuruluşunun 30. yıl etkinlikleri kapsamında 'Kestane Farkındalık Günü' etkinliği gerçekleştirildi. Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, "Türkiye'de 76 bin ton kestane üretiliyor. Bu kestanelerin 26 bin tonu Aydın'dan karşılanıyor. Bu da Türkiye üretiminin yüzde 34'üne tekabül ediyor. Aydın genelinde 5 bin kestane üreticisi bulunurken, ilimiz kestane üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alıyor" dedi.

TAGEM Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan Kızılcı ise Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu ve kendine yeten bir ülke durumunda bulunduğunu ifade ederek tüm tarım ürünlerinin sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından konu uzmanların sunumları ve kestane AR-GE çalışmalarının tanıtımı ile devam eden etkinlik, ADÜ Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Engin Ertan'ın 'Aydın ve Kestane' konulu sunumunun ardından sona erdi.

Etkinliğe; İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan Kızılcı, TAGEM Bahçe Bitkileri Dairesi Meyvecilik ve Organik Tarım Araştırmaları Koordinatörü Ayşen Alay Vural, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Feride Hülya Erginer, paydaş kurum temsilcileri ve ilçe protokolü katıldı. - AYDIN