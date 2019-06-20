Aydın'da kaçak içki operasyonu
AYDIN'ın Didim ilçesinde polisin bir otele düzenlediği operasyonda, kaçak içkiler ele geçirildi.
AYDIN'ın Didim ilçesinde polisin bir otele düzenlediği operasyonda, kaçak içkiler ele geçirildi. Otelin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir otelde kaçak içki olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Otele operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 37 şişe rakı, 1 litrelik 32 şişede yarım dolu vaziyette rakı, 80 boş şişe, 5 litre etil alkol, 21 adet 1 litrelik etil alkol, 1,5 litrelik 2 pet şişede yarım dolu vaziyette rakı, 779 adet 2,7 ml. alkol aroması, 7 adet 45 ml. alkol aroması, 1 adet boş 45 ml. alkol aroması, 6 adet boş 2.7 ml. alkol aroması ele geçirildi.
Otelin genel Müdürü M.M. ile çalışanlar Ş,A., M.A., M.D. ve C.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
- Aydın
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir otelde kaçak içki olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Otele operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 37 şişe rakı, 1 litrelik 32 şişede yarım dolu vaziyette rakı, 80 boş şişe, 5 litre etil alkol, 21 adet 1 litrelik etil alkol, 1,5 litrelik 2 pet şişede yarım dolu vaziyette rakı, 779 adet 2,7 ml. alkol aroması, 7 adet 45 ml. alkol aroması, 1 adet boş 45 ml. alkol aroması, 6 adet boş 2.7 ml. alkol aroması ele geçirildi.
Otelin genel Müdürü M.M. ile çalışanlar Ş,A., M.A., M.D. ve C.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
- Aydın
Kaynak: DHA
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