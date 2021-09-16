2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada maske ve ayakkabı kutusu ile oyuncak ayı içine gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Aydın'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada maske ve ayakkabı kutusu ile oyuncak ayı içine gizlenmiş 2 kilogram Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Aydın'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.

Ekipler, tespit edilen aracı Aydın İzmir otoyolu Efeler ilçesi gişeler yakınında durdurarak detektör köpekle arama yaptı.

Aramada, maske ve ayakkabı kutusu ile oyuncak ayı içine gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki Y.K. ve E.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. ve E.K. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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Haber: 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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