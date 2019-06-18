Aydemir, Şenkayalı dadaşlarla istişare etti

23 Haziran'da yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çerçevesinde İstanbul'da Hemşehri buluşmaları kapsamında çalışma yürüten AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Arnavutköy'de Şenkayalı dadaşlarla buluştu. Milletvekili Aydemir: 'Dadaşlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkunda sabit kadem, O'nun davasına vefada kararlıdır.'dedi.

AYDEMİR ŞENKAYALI DADAŞLARIN KONUĞUYDU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Şenkaya AK Parti ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Şenkayalı Dadaşlarla bir araya geldi. Aydemir Hemşehri buluşmasında 23 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı.

ALLAHÜ EKBER RUHU

Yaptığı konuşmada, Şenkayalı Dadaşların Allahü Ekber ruhuna sadık oldukları, Rabia imanından asla ayrılmadıklarının altını çizen Milletvekili Aydemir, '31 Martta AK bir duruş sergileyen, Sayın Binali Yıldırım'a destekte yarışan Şenkayalı kardeşlerim, 23 haziranda da dadaş vakar ve vicdanının gereğini yine ortaya koyacak, Cumhur ittifakı sürecine güç katacaklardır.'dedi.

'ŞENKAYALI DADAŞLAR RABİA İMANINDA SABİT KADEM'

Milletvekili Aydemir, Şenkayalı hemşehrileriyle gerçekleştirdiği söyleşide, son 17 yıllık süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, genelde Türkiye, özelde Erzurum çerçevesinde kaydedilen sosyal ve ekonomik reform ve yatırımları paylaştı. Milletvekili Aydemir, 'Şüheda torunları Şenkayalılar, 2023 hedefinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olmaya devam edeceklerdir. Bundan eminiz. Tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak imanını dadaşça yaşam üsluplarıyla ifade eden Şenkayalı kardeşlerim, Allahü Ekber ruhuyla, çağ değiştiren ecdadımız Fatih'in mirasına sahip çıkacaklardır.' kaydını düştü.

'DADAŞLARA MİNNETTARIZ'

İstanbul'da yaşayan Erzurumluların Cumhur ittifakı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'a destekte yarıştıklarını aktaran Milletvekili Aydemir, Şenkayalılar buluşmasını değerlendirerek; "Heyecanın, Ak Parti ve Sayın Binali Yıldırım başkanımıza desteğin dorukta olduğu bu güzel ilçemizin dadaş vicdanlı sakinleri Şenkayalılar, 31 Mart'ta da gereğini yapmış zaten. Bu defa ise farkı çok daha açma kararlılığındalar. Müteşekkiriz.'paylaşımında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA