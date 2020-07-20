Ayasofya-i Kebir Camii'nin halıları Manisa'da dokunuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayasofya-i Kebir Camii'nin halıları Manisa'da dokunuyor

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 86 yıl sonra tekrar cami statüsüne kavuşan ve 24 Temmuz'da ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde özel tekniklerle dokunuyor.

20.07.2020 20:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:54

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 86 yıl sonra tekrar cami statüsüne kavuşan ve 24 Temmuz'da ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde özel tekniklerle dokunuyor. Yüzde 100 yerli yünden üretilen halıların cami içerisine döşeme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İstanbul'un fethinin sembolü olan ve ibadete açılması İslam alemi tarafından hasretle beklenen Ayasofya-i Kebir Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz günü ilk cuma namazına hazırlanıyor. Döşeme çalışmalarının devam ettiği Ayasofya Kebir Camii'nin halıları ise, Türkiye'nin ilk makineli halı fabrikası olan Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunuyor. Halıların üretim aşamasının sürdüğü fabrikada incelemelerde bulunan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Üretim Müdürü Behçet Özkul'dan bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledi.

Halının yüzde 100 yün olarak dokunduğunu belirten Özkul Halı Üretim Müdürü Behçet Özkul, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimize bizlere olan güvenlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tüm İslam aleminin sabırsızlıkla içerisinde cuma namazı kılınması için beklediği Ayasofya Camii Kebir'in halılarını üretmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Halılar yüzde 100 yerli yündür. İnsan sağlığına zararlı değildir. Alev almaz, yanmayan özelliklere sahiptir. Bir metrekaresi 5 kilo ağırlığında olup, Ayasofya Camii için özel üretilmiştir. 108 yıllık bir halı geçmişi olan bir aile olarak Manisa'nın Demirci ilçesinde bu halıyı üretmekten dolayı mutluyuz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimize bizlere olan güvenlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin halılarının uzun yıllar kullanışlı olması için özel teknikler uyguladıklarını belirten Behçet Özkul, "Halının kaynağı olan yünü boyamada farklı bir teknik uygulamanın yanı sıra secde esnasında diz yerlerinde oluşan tahribatı önlemek amacıyla da halının tüylerinde buharlı bir işlem yaparak kıble yönüne yatıracağız. Bu şekilde halıda kesinlikle deforme oluşmayacak ve uzun yıllar kullanılacak. Bu dünyada sadece bizim firmamızda uygulanan uygulamadır" diye konuştu.

(İHA)

Ayasofya-i Kebir Camii'nin halıları Manisa'da dokunuyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

AK Parti'nin 11 maddelik  'sosyal medya' teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak Güncel
AK Parti'nin 11 maddelik  "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı Ekonomi
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 3. Sayfa
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor Ekonomi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia! Spor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
Dünyada sadece Bartın'da olan bitki türü keşfedildi
Dünyada sadece Bartın'da olan bitki türü keşfedildi
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu
Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Yener Gülben Ergen Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Ali Koç İrfan Buz Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Avrupa Ak Parti Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Ayasofya-i Kebir Camii'nin halıları Manisa'da dokunuyor - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 21:26:38. #1.14#
title