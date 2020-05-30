Avusturya'ya ilk gelen gurbetçiler "Vefa Buluşmasında" buluştu Avusturya ile Türkiye arasında 1964 yılında imzalanan iş gücü anlaşması sonrasında çalışmak üzere Viyana'ya gelen ilk gurbetçi Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği himayesinde "Vefa buluşmasında" bir araya geldi.

Avusturya ile Türkiye arasında 1964 yılında imzalanan iş gücü anlaşması sonrasında çalışmak üzere Viyana'ya gelen ilk gurbetçi Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği himayesinde "Vefa buluşmasında" bir araya geldi.

Avusturya ile Türkiye arasında 1964 yılında imzalanan iş gücü anlaşması sonrasında çalışmak üzere Viyana'ya gelen ilk gurbetçi aileler Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirilen "Vefa buluşmasında" buluştu. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun tarafından başlatılan 'Vefa Buluşmaları' kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ilk gelenler arasında yer alan Haşmet Kormaz ve Neziha Büyükbodur Büyükelçiliğin kabul salonunda ağırlandı. Büyükelçi Ceyhun, daha sonra Türkiye'nin en eski elçilik binalarından olan Viyana Büyükelçilik binasında eşi Azize Ceyhun ile birlikte konuklarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi. Ceyhun, Avusturya – Türkiye arasında yapılan iş gücü anlaşması sonrasında buraya çalışmak üzere Avusturya'ya gelen ilk kuşak temsilcileriyle vefa buluşmaları başlattıklarını söyledi.

"KOLAY OLMAYAN ŞARTLARDA GELDİLER"

İlk kuşak temsilcilerinin ilk yıllarda yaşadıkları zorluklara da değinen Büyükelçi Ceyhun şunları belirtti: "Geldikleri ülkenin dilini bilmeksizin, geldikleri ülkenin yaşam koşullarına yabancı olarak, ayak uydurmaya çalışarak gerçekten onlar için kolay olmayan şartlarda geldiler. Örneğin Avusturya'ya geldiler çalıştılar. Çocuklar, torunlar bu ülkede yerli oldular. Artık onlar bu ülkenin bir parçası ve Avusturya'nın kalkınmasına katkıda bulundular. Gurbetçilerimiz özünde her iki ülkeye büyük katkıları oldu."

Kaynak: DHA