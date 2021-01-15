Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na ziyaret
15.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:50
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Innes-Brown, Hacıbektaşoğlu ile makamında bir süre görüştü.
Hacıbektaşoğlu, iki ülke arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatını buldukları ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Ziyarette, Hacıbektaşoğlu tarafından Innes-Brown'a Türk bayrağı işlemeli ve adının yer aldığı Siirt tiftiği hediye edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık