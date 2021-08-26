Avustralya'da cenazesine katılamadığı teyzesi için koyunlarla kalp görüntüsü oluşturdu
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Avustralya'da cenazesine katılamadığı teyzesi için koyunlarla kalp görüntüsü oluşturdu

Avustralya'da cenazesine katılamadığı teyzesi için koyunlarla kalp görüntüsü oluşturdu
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Avustralya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle teyzesinin cenaze törenine katılamayan çiftçi, koyun sürüsü ile kalp şekli çizerek teyzesine veda etti.

Avustralya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle teyzesinin cenaze törenine katılamayan çiftçi, koyun sürüsü ile kalp şekli çizerek teyzesine veda etti.

Guardian'ın haberine göre, Yeni Güney Galler eyaletinde çiftçi Ben Jackson, kanser nedeniyle hayatını kaybeden teyzesinin Brisbane kentinde düzenlenen cenaze törenine Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle katılamadı.

Cenazeye gitmenin hiçbir yolu olmadığını belirten Jackson, boş bir araziye tahılları serperek, koyunların kalp şekli oluşturmasını sağladı.

Koyunların oluşturduğu kalp şekli havadan drone ile görüntülenerek, Jackson'ın teyzesinin cenazesinde izletildi.

Jackson, teyzesine bu şekilde veda etmek istediğini belirtilerek, koyunlar ile kalp görüntüsünü oluşturmak için 3-4 kez girişimde bulunduğunu ifade etti.

Koyun sürüsünün oluşturduğu kalp görüntüsü sosyal medyada kısa sürede çok sayıda görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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