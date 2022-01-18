Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Roberta Metsola oldu

Avrupa Parlamentosu yaptığı açıklamada, Roberta Metsola'nın, bugün 458 oyla 2024 yılına kadar Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak seçildiğini duyurdu.

Avrupa Parlamentosu yaptığı açıklamada, Roberta Metsola'nın, bugün 458 oyla 2024 yılına kadar Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak seçildiğini duyurdu.

İtalya'da 11 Ocak'ta hayatını kaybeden David Sassoli'den boşalan parlamento başkanlığı seçiminde Roberta Metsola, 690 oydan 458 salt çoğunluğa sahip olarak 3 aday arasından Avrupa Parlamentosunun yeni başkanı oldu. Oylama uzaktan ve gizli olarak yapıldı ve Metsola ilk turda salt çoğunluğu sağladı. Oylama başlamadan önce 4. aday olan Kosma Zlotowski, adaylığını geri çekti.

Başkan Metsola, seçildikten hemen sonra Meclis'e hitaben şunları söyledi: "Başkan olarak yapmak istediğim ilk şey David Sassoli'nin mirası hakkında düşünmek: o bir savaşçıydı; Avrupa ve bizim için, bu Parlamento için savaştı. Demokrasi, haysiyet, adalet, dayanışma, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve temel haklar gibi ortak değerlerimiz için her zaman Avrupa'nın yanında yer alarak David Sassoli'yi Başkan olarak onurlandıracağım".