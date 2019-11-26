Avrupa Parlamentosu 'iklim acil durumu' için düğmeye bastı; sembolik bir deklarasyon yayımlanacak
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Avrupa Parlamentosu 'iklim acil durumu' için düğmeye bastı; sembolik bir deklarasyon yayımlanacak

İklim krizi konusunda acil durum çağrısında bulunan parlamento, Madrid’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı sırasında krizle mücadele adına sembolik bir deklarasyon geçirmeyi planlıyor.

26.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:09
Avrupa Parlamentosu 'iklim acil durumu' için düğmeye bastı; sembolik bir deklarasyon yayımlanacak

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) gündeminde "iklim acil durumu" var.


İklim krizi konusuna dikkat çekmek amacıyla "acil durum" çağrısında bulunmayı tartışan parlamento, 'de düzenlenecek İklim Konferansı sırasında krizle mücadele adına sembolik bir de deklarasyon yayınlamayı planlıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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