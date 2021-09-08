Avrupa'nın prestijli okuluna kabul edildi
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Avrupa'nın prestijli okuluna kabul edildi

Avrupa'nın prestijli okuluna kabul edildi
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Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ayşegül Kahraman, Avrupa'nın en prestijli teknik üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Danimarka Teknik Üniversitesi'ne doktora öğrencisi olarak kabul edildi.

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ayşegül Kahraman, Avrupa'nın en prestijli teknik üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Danimarka Teknik Üniversitesi'ne doktora öğrencisi olarak kabul edildi. "Yapay zeka yaklaşımlarını kullanarak çoklu enerji sisteminin esnekliğini ortaya çıkarmak" konulu doktora çalışmasına imza atacak genç bilim insanı, 3 yıllık programın bir yılını Çin'in Shenzen kentindeki enstitüde geçirecek.

İzmirli genç bilim insanı Ayşegül Kahraman, 192 yıllık geçmişe sahip THE Dünya Üniversiteleri Sıralamasında üst sıralarda yer alan Avrupa'nın önde gelen teknik üniversiteleri arasındaki Danimarka Teknik Üniversitesi'ne doktora öğrencisi olarak kabul edildi. Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği ve çift anadal programı ile de Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerini bitiren Ayşegül Kahraman, yüksek lisans eğitimini de aynı alanda yaptı. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Ayşegül Kahraman, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji sistemleri, binalarda enerji sistemleri izleme ve kontrol gibi konularda çalışmalarını yürüttü. "Ana branşımın enerji sistemleri olması ve bu konuya olan ilgimi hiç kaybetmemem, yüksek lisans tezim sırasında ilgilenmeye başladığım yapay zeka uygulamalarının her geçen yıl daha da yaygınlaşması doktora eğitimim için çalışmak istediğim konuyu belirlememi sağladı" diyen Kahraman, doktoraya kabul sürecini anlattı.

HAYALLERİN PEŞİNDEN GİDİLMELİ

Ayşegül Kahraman, "Akademik hayatta ilerlemeye karar verdikten sonra doktora için ilgilendiğim alanlarda dünyada söz sahibi üniversiteleri araştırdım. Bu konuda ailem tüm kararlarımı destekledi ve hayallerimin peşinden gitmemi anlayışla karşıladı. Başta lisans eğitimimde birlikte çalışmaya başladığımız Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Emrah Bıyık olmak üzere, tüm bölüm hocalarım da beni hem desteklediler hem de tecrübelerini paylaşarak yol gösterdiler. Karmaşık enerji problemlerini, yapay zeka uygulamaları geliştirerek çözmek istediğime ve bu alanlarda uzmanlaşmak istediğime karar verdikten sonra, ilgili alanlarda açılmış projelere başvuru yapmaya başladım. Birkaç projeye başvurdum ve bu süreçte en çok istediğim üniversiteden de mülakat daveti aldım. İlk mülakatın olumlu geçmesi sonrası, bazı testler ile sonrasında ikinci aşama mülakatı sonucunda projeye ve doktoraya kabul aldığımı öğrendiğim günü unutmam mümkün değil. Böylece Danimarka Teknik Üniversitesi serüvenim başlamış oldu" dedi.

PROJESİ İÇİN ÇİN VE DANİMARKA'DA ÇALIŞACAK

3 yıl boyunca doktora öğrencisi olarak çalışacağım projeden de bahseden Ayşegül Kahraman, "Projenin ismi 'Yapay zeka yaklaşımlarını kullanarak çoklu enerji sisteminin esnekliğini ortaya çıkarmak'. Projenin bir özelliği de bu 3 yılın 1 yılını Çin'in Shenzen şehrindeki bir enstitüde geçirecek olmam ve programın koşullarını sağlamam halinde Çin Bilimler Akademisi Üniversitesi tarafından da mezuniyet belgesi almaya hak kazanacağım" diye konuştu.

Bugüne kadar hep inandığı şeyin, verilen emeklerin karşılığının bir gün alınacağı olduğunu vurgulayan Kahraman, "Bu yüzden herkesin hayallerinin peşinden gitmesi ve asla pes etmemeleri gerektiğine inanıyorum" diyerek tavsiyede bulundu.

Kaynak: Habermetre

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