Avrupa'da satın alma gücüne göre en ucuz sigara Türkiye'de

Avrupa ülkesi içinde sigara ve tütün ürünlerinin en ucuz olduğu ülke Türkiye. 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede ortalama 100 Euro olan sigara fiyatı, Türkiye'de sadece 35 Euro. Satın alma gücü paritesine göre hesaplandığında Türkiye sigara fiyatında 37 Avrupa ülkesi içinde en ucuz ülke. Tüketicilerin refah düzeyi kıyasına göre Türkiye'de 100 sigara alınırken İngiltere'de ancak 28 sigara alınabiliyor.

Türkiye'de gerçekleşen yerel seçimlerin ardından bir çok ürüne zam gelirken bunlardan birisi de alkol ve sigara oldu. Peki, Avrupa'daki sigara ve tütün ürünleri fiyatlarıyla karşılaştırıldığında Türkiye'nin durumu nedir? Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) da katkı verdiği Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verileri bu konuda karşılaştırma yapmaya imkan tanıyor Euronews.com'da Görüntüle