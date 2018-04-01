Avrupa'da Milli Eğitime En Fazla Kaynak Ayıran Ülke Türkiye'dir"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bugün Avrupa'da milli gelirden milli eğitime en fazla kaynak ayıran ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla bu hükümet eğitime en çok önem veren hükümettir." dedi.

AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanlığının 5. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Bakan Yılmaz, Valiliği ziyaret etti.

Vali Hasan İpek ile görüşen Bakan Yılmaz, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Yılmaz, Valiliğin ardından esnaf ziyaretinde bulundu, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Değerlendirme toplantısının ardından Halk Eğitim Merkezindeki AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanlığının 5. Olağan Kongresi'ne katılan Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde eğitim alanında önemli işlere imza attığını söyledi.

Türkiye'de, 2002 yılında eğitime genel bütçeden 10,4 milyar lira pay ayrıldığını vurgulayan Yılmaz, "Şimdi ise bu rakam 134 milyar. O zaman merkezi hükümetin yıllık bütçesinde eğitime ayrılan pay yüzde 10 iken şimdi yüzde 18'den fazla. Milli gelirden ise 2002 yılında eğitime ayrılan pay 2,9 şimdi 6,2." diye konuştu.

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde Avrupa'nın dörtte biri kadar eğitime pay ayırdığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün Avrupa'da milli gelirden milli eğitime en fazla kaynak ayıran ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla bu hükümet eğitime en çok önem veren hükümettir. Derslik sayılarımıza her gün yenisini ekliyoruz. 2002 yılında derslik sayımız 367 bin idi, şimdi 754 bine yükseldi. 2002 yılından bu yana 283 bin yeni derslik yaptık. Her ilin, ilçenin en görkemli binaları eğitim kurumları oluyor. İnşallah bundan sonra da kimlikli binaları ülkemize kazandırmaya ve evlatlarımıza da o binalarda hizmet vermeye devam edeceğiz."

Binaların iyi olmasının yanında kaliteli eğitime de önem verdiklerinin altını çizen Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"İkili eğitimi ortadan kaldıracağız. Sinop'ta ikili eğitim yok ama Türkiye'de var. Ne kadar derslik ihtiyacımız var 58 bin, ne kadar derslik yapılıyor 47 bin. Allah izin verirse devlet millet iş birliğiyle 58 bini tamamlayacağız ve evlatlarımıza daha iyi bir eğitim verebilmek adına ikili eğitimi kaldıracağız." diye konuştu.

(Sürecek)