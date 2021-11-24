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Avrupa Curling Şampiyonası

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Avrupa Curling Şampiyonası

A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 10-2 yendi.

A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 10-2 yendi.

Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden şampiyonada A Grubu'nda yer alan milli takım, Avusturya'yla karşılaştı.

Rakibini 10-2 yenen ay-yıldızlı ekip, 8 takımın yer aldığı grupta 5. maçında 4. galibiyetini alarak liderliğe yükseldi

A Milli Erkek Curling Takımı, yarın gündüz seansında Slovenya, akşam seansında ise Slovakya'yla karşılaşarak grup maçlarını tamamlayacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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