Avrupa Curling Şampiyonası
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 10-2 yendi.
A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 10-2 yendi.
Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden şampiyonada A Grubu'nda yer alan milli takım, Avusturya'yla karşılaştı.
Rakibini 10-2 yenen ay-yıldızlı ekip, 8 takımın yer aldığı grupta 5. maçında 4. galibiyetini alarak liderliğe yükseldi
A Milli Erkek Curling Takımı, yarın gündüz seansında Slovenya, akşam seansında ise Slovakya'yla karşılaşarak grup maçlarını tamamlayacak.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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