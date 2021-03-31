Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nin mart ayı enflasyonundaki artışın ardından işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nin mart ayı enflasyonundaki artışın ardından işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 azalarak 429,6 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 değer kaybederek 6.713,63 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 6.067,23 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yerinde seyrederek 15.008,34 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,05 artarak 24.648,56 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.30 itibarıyla yüzde 0,26'lık artışla 1,175 seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, Avro Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ve üçüncü dalganın yaşandığı martta yıllık enflasyonun yüzde 1,3 seviyesine çıkmasına ve Almanya'da işsizliğin düşmesine odaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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