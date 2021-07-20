Avcılar E-5'te kurban yoğunluğu drone ile görüntülendi
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Avcılar E-5'te kurban yoğunluğu drone ile görüntülendi

Avcılar E-5'te kurban yoğunluğu drone ile görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar E-5 yan yolda kurban kesim sırası nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Avcılar E-5 yan yolda kurban kesim sırası nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kurban trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Avcılar E-5 Saadetdere mevkisinde kurulan kurban pazarı trafik yoğunluğuna neden oldu. Kurban pazarında kesim sırası bekleyen vatandaşlar, E-5 yan yolu kilitledi. Bu sırada bazı sürücülerin de trafikte geri manevra yaparak yoğunluktan kurtulmaya çalıştığı görüldü. E-5 yan yolda yaşanan yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Yolda kalan bir sürücü, "Trafik kurbandan kaynaklanıyor. Bazen kamyonetler de trafiği kapatıyor içeri girerken. Biraz dikkatli ve düşünceli olmak lazım" ifadelerini kullandı.

Bir diğer sürücü ise "Trafik bitti dedik ama yine çile içerisindeyiz. İstanbul ne kadar boşalırsa boşalsın yetmiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Avcılar E-5'te kurban yoğunluğu drone ile görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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