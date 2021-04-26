AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TEKEL BAYİNDE İÇKİ İÇEN 13 KİŞİYE SUÇÜSTÜ
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AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TEKEL BAYİNDE İÇKİ İÇEN 13 KİŞİYE SUÇÜSTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir tekel bayinin arka tarafında oturup içki içen 13 kişi yakalandı.

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir tekel bayinin arka tarafında oturup içki içen 13 kişi yakalandı.

Polis ekipleri koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimlerini sürdürürken, dün saat 21.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi'nde bulunan bir tekel bayinin arka tarafında içki satışı yapıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine ekipler, kepenkleri kapalı olan iş yerinin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine çağrılan çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, arka tarafta masalara oturup içki içen 14 kişi ile karşılaştı. İşyeri sahibi H.A. ile içeride bulunan 13 kişiye toplam 48 bin 566 TL idari para cezası uygulandı.

AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TEKEL BAYİNDE İÇKİ İÇEN 13 KİŞİYE SUÇÜSTÜ
AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TEKEL BAYİNDE İÇKİ İÇEN 13 KİŞİYE SUÇÜSTÜ
AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TEKEL BAYİNDE İÇKİ İÇEN 13 KİŞİYE SUÇÜSTÜ
AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TEKEL BAYİNDE İÇKİ İÇEN 13 KİŞİYE SUÇÜSTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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