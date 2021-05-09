Son dakika! Avcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika! Avcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika! Avcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... AVCILAR'da araları aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

AVCILAR'da araları aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.  Açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. 

Olay, saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi, Gümüşpala Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kimlikleri belirlenemeyen kişiler diğer gruptaki kişilere ateş ettikten sonra otomobile binerek kaçtı. Açılan ateş sonucu 19 yaşındaki E.G.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekibi de çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

- İstanbul
Son dakika! Avcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika! Avcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika! Avcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika! Avcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika! Avcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika! Avcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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