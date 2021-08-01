Son dakika haber | AVCILAR'DA İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ İKİ İTFAİYE ERİ YARALI
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Son dakika haber | AVCILAR'DA İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ İKİ İTFAİYE ERİ YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre AVCILAR'da çatı yangını ihbarına giden itfaiyeye ait 13 tonluk su tankı virajı alamayarak devrildi.

AVCILAR'da çatı yangını ihbarına giden itfaiyeye ait 13 tonluk su tankı virajı alamayarak devrildi. Kazada iki itfaiye eri hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 yan yolundaki Ambarlı Kavşağı'nda meydana geldi. Cihangir Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında yangın olduğuna dair ihbar üzerine hareket eden 13 tonluk su aracı virajı alamayarak devrildi. Kazada iki itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza üzerine bölgeye trafik ve kurtarma ekipleri gönderildi. 13 tonluk su boşaltılırken, yana doğru devrilen araç İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurtarma araçları ile lastikleri üzerine oturtuldu. İtfaiye araçlarındaki kurtarma araç ve gereçleri iki kamyonet ile götürüldü. Kaza yapan araç da çekici ile götürüldü. Çalışmalar sürerken Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de gelerek Geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son dakika haber | AVCILAR'DA İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ İKİ İTFAİYE ERİ YARALI
Son dakika haber | AVCILAR'DA İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ İKİ İTFAİYE ERİ YARALI
Son dakika haber | AVCILAR'DA İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ İKİ İTFAİYE ERİ YARALI
Son dakika haber | AVCILAR'DA İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ İKİ İTFAİYE ERİ YARALI
Son dakika haber | AVCILAR'DA İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ İKİ İTFAİYE ERİ YARALI
Son dakika haber | AVCILAR'DA İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ İKİ İTFAİYE ERİ YARALI
Son dakika haber | AVCILAR'DA İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ İKİ İTFAİYE ERİ YARALI
Son dakika haber | AVCILAR'DA İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ İKİ İTFAİYE ERİ YARALI
Son dakika haber | AVCILAR'DA İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ İKİ İTFAİYE ERİ YARALI
Son dakika haber | AVCILAR'DA İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ İKİ İTFAİYE ERİ YARALI
Son dakika haber | AVCILAR'DA İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ İKİ İTFAİYE ERİ YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | AVCILAR'DA İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ İKİ İTFAİYE ERİ YARALI - Haberler
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