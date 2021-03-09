Son dakika! Avcılar'da 14 yaşındaki kapkaççı kamerada
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Son dakika! Avcılar'da 14 yaşındaki kapkaççı kamerada

09.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:25
Son dakika! Avcılar'da 14 yaşındaki kapkaççı kamerada

Bir son dakika haberine göre AVCILAR'da 14 yaşındaki bir çocuk bir kadından kapkaç yaptığı çantayla suçüstü yakalandı.

AVCILAR'da 14 yaşındaki bir çocuk bir kadından kapkaç yaptığı çantayla suçüstü yakalandı. Çocuğun çantayla kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay geçen Çarşamba 20.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Suriye uyruklu kadın El Maza Ozo'nun yanına yaklaşan hırsız kadının çantasını alarak kaçtı. Büyük korku yaşayan kadın bu sırada yoldan geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. 

POLİSİ GÖRÜNCE ÇANTAYI ATTI Koşarak kaçmaya çalışan kapkaççı polis ekiplerini görünce çantayı yol kenarına attı.  Polis ekiplerince gözaltına alınan kapkaççının 14 yaşında Ç.P.S. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ç.P.S. Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Öte yandan kapkaççı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde çocuğun elinde çantayla koştuğu görülüyor. Bir süre sonra ise çantası çalınan kadın geliyor ve çevredekilerden yardım istiyor. 


Son dakika! Avcılar'da 14 yaşındaki kapkaççı kamerada
Son dakika! Avcılar'da 14 yaşındaki kapkaççı kamerada
Son dakika! Avcılar'da 14 yaşındaki kapkaççı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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