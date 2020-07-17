Avatar Atakan ve eşi nerede ve nasul görüntülendi.
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Avatar Atakan ve eşi nerede ve nasul görüntülendi.

'Survivor 2016 şampiyonu Avatar Atakan ve eşinin Çeşme'deki romantik tatili objektiflere yansıdı. Denizde bol bol yüzen çift, zaman zaman birbirlerine sarılıp öpüşmeyi de ihmal etmedi.

Avatar Atakan ve eşi nerede ve nasul görüntülendi.
17.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:28

Eşi Serap Korkmaz ile önceki gün Before Sunset Beach'te görüntülenen Avatar Atakan Arslan, gün boyunca deniz ve güneşin tadını çıkardı.

BİRBİRLERİNE SARILIP ÖPÜŞTÜLER

Survivor 2016'da şampiyon olan Avatar lakaplı kick boks sporcusu Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz ile Çeşme'de tatil yapıyor. Eşi Korkmaz ile denize giren Arslan, bol bol yüzüp birbirlerine sarıldılar, öpüşmeye doyamadılar.

AVATAR ATAKAN'IN EŞİ DENİZDE NASIL HAVALARA UÇTU?

Eşini denizin içinde havaya atan Aslan'ın keyifli halleri objektiflere yansıdı. Arslan ile eşi daha sonra mekanın içine geçtiler.

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