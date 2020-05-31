Ava gittiği ormanda yaralı bulunan iş adamı hastanede hayatını kaybetti
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Ava gittiği ormanda yaralı bulunan iş adamı hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alana ava giden ve arkadaşları tarafından yaralı bir halde bulunan iş adamı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ava gittiği ormanda yaralı bulunan iş adamı hastanede hayatını kaybetti
31.05.2020 22:04 | Son Güncelleme: 31.05.2020 22:07

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alana ava giden ve arkadaşları tarafından yaralı bir halde bulunan iş adamı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkii ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki iş adamı Nail Ö. ve iki arkadaşı ormanlık alana ava gitti. İki arkadaş bir süre Nail Ö.'den haber alamayınca ormanlık alanda arkadaşlarını aramaya başladı. Aramalar sonucunda arkadaşları tarafından Nail Ö. kanlar içinde yaralı olarak bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karnından vurulmuş şekilde yaralı olarak arkadaşları tarafından bulunan ve hastaneye kaldırılan Nail Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Nail Ö.'nün yakınları ise hastanede büyük üzüntü yaşarken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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