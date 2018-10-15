Av Sırasında Kazara Kendini Vurduğu İddiası

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, oturduğu yerden düşünce ateş alan tüfeğiyle kendini vurduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Gültepe Mahallesi'nde, 37 yaşındaki Ali Şimşek, bir arkadaşı ile domuz avına gitti. Dinlendikleri sırada oturduğu yerden düşünce Ali Şimşek'in elindeki tüfek ateş aldı. İsabet eden saçmalarla koltuk altından yaralanan Şimşek, hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.