ATO Başkanı Baran: "Türkiye Yangın Yerine Dönen Coğrafyanın Ortasında Bir Güven Adası Olarak...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye yangın yerine dönen coğrafyanın ortasında bir güven adası olarak, mağdurlara şefkat elini uzatarak varlığını muhafaza ediyor" dedi.

ATO'nun 5. Ticaret Ateşeleri Buluşması etkinliği ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde Ankara Valisi Ercan Topaca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çok sayıda ülkenin ticaret ataşesi, diplomatlar, Türk siyaset ve iş dünyası paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Baran, Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Yangın olan bir çarşıda ticaret olmaz. Herkes kaçışırken kimse 'Ne alırım ne satarım' diye düşünmez. Kargaşa olan bir şehirde, ülkede ekonomiden söz edemezsiniz. Bu harekat, barış ve huzur için gerçekleştiriliyor. Evlerinden, yurtlarından kaçarak ülkemize sığınan yüz binlerce insan huzur içinde ülkelerine dönebilsin diye yapılıyor bu harekat" dedi.

"Türkiye yangın yerine dönen coğrafyanın ortasında bir güven adası olarak varlığını muhafaza ediyor"

Her şeyin başının sağlık ve güvenlik olduğunu ifade eden Baran, güvenlik olmadan ticaretin de olamayacağını, ekonomilerin gelişemeyeceğini vurguladı. Baran, "Türkiye yangın yerine dönen bir coğrafyanın ortasında bir güven adası olarak, mağdurlara şefkat elini uzatarak varlığını muhafaza ediyor. Sınırların dışında yaşananlara rağmen dünyanın yok saydığı 3,5 milyona ulaşan Türkiye, Suriyeli mülteciler güven ve huzur içinde hayatlarını sürdürmesini sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

ATO Başkanı Baran, tüm güvenlik güçlerinin sınırların içinde ve dışında tarihi bir mücadele sürdürürken iş dünyasının temsilcileri olarak, devletin milletin yanında, dimdik ayakta durduklarını, ekonomik cephede sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin son 15 yılda dünyanın gözü önünde bir başarı hikayesi yazdığına dikkat çeken Baran, istikrarlı ekonomisinin, uzun vadeli kalkınma stratejisi ve milli birlik şuuruyla hem çok önemli gelişmelerin sergilendiğini hem de dünya için model ve merkez bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Bunları, yangın yerine dönen bir coğrafyaya ve 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen başardık, Türkiye'nin bugün geldiği noktada, küresel ekonomide daralmaların yaşandığı dönemde bile sürdürdüğü büyümesiyle, sürekli gelişen dış ticaret hacmiyle, ekonomik ve sosyal istikrarıyla, gerçekleştirdiği devasa projeleriyle, genç nüfusu, dinamik girişimcileri ile önemli fırsatlar barındıran bir ülkeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bu gelişimine damga vuran şehirlerden birinin de Ankara olduğunu ifade eden Baran, Başkentin devlet kurumlarının, bürokrasinin merkezi olduğunu ama aynı zamanda önemli bir ticaret, sanayi, eğitim ve sağlık şehri olarak öne çıktığını söyledi.

Ankara'nın yaklaşık 190 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptığına işaret eden Baran, "Küresel ve bölgesel sıkıntılara rağmen 2017 yılında 6,7 milyar dolarlık ihracat, 12,5 milyar dolar ithalat gerçekleştirildi. Bu rakamlarla Ankara Türkiye'nin beşinci büyük ihracatçısı, ikinci büyük ithalatçısı konumunda bulunmakta. Bu rakamların çok üzerinde bir potansiyel var ve bunun için çalışıyoruz" dedi.

"İnşallah bu yıl doğrudan uçuşlara yenileri eklenecek"

ATO Başkanı Gürsel Baran, sözlerine şöyle devam etti:

"Üyelerin yurt dışına kolayca seyahat edebilmesi, sağlık turizminin gelişmesi, yabancı yatırımcıların da Ankara'ya rahatlıkla gelebilmeleri için uçuş seferleri üzerinde ısrarla durmaktayız. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, Paris, Frankfurt, Berlin ve Viyana'ya direkt seferler başlatıldığını hatırlatmak isterim. Vatandaşların memnuniyeti ve doluluk oranlarının yüksek olması, bizim yeni destinasyonlar istemek için yüreklendirmekte. İnşallah bu yıl doğrudan uçuşlara yenileri eklenecek. Ankara'nın ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıyan Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi aracılığıyla Başkente uluslararası bir fuar alanı kazandırmaya yönelik çalışmalarımız bu yıl hızlanacak. Fuar alanının tamamlanmasıyla, üreticilerimiz dünya pazarlarına kolaylıkla ulaşabilecek, yenilikleri takip edecek, ticaretlerini artırabilecekler. Ankara'nın çehresi değişecek. ATO olarak ticari ilişkileri ileri taşımak için elimizden geleni yapmaya, ticaret ataşeleriyle her zaman işbirliği içinde çalışmaya hazırız. Ümit ediyorum ki bu buluşma, üyelerimize yeni iş imkanları ve kapıları açacak, ticari ilişkilerimizin artmasına katkıda bulunacaktır."

Ankara Valisi Ercan Topaca da programda gerçekleştirdiği konuşmada, ticaret ve işbirliği ortamının daha fazla geliştirilmesi noktasında ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirterek, ülkeler arasındaki bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Ankara dönerini Başkanlar kesti

Program sırasında konuklara Ankara'nın coğrafi işaret tescili almış "Ankara Simidi, Ankara Tava ve Ankara Döneri" ikram edildi. Konuklara sunulan Ankara Dönerini Vali Topaca, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Baran kesti. Otelin bahçesinde kurulan stantta kestiği döneri basın mensuplarına ikram eden Hisarcıklıoğlu, söz konusu ürünlerin Avrupa'da da tescil alması için başvurması halinde ATO'ya destek sözü verdi.

Baran, standın başında yaptığı açıklamada, ikram edilen Ankara Simidi, Ankara Tavası ve Ankara Döneri için oda olarak yapılan başvuru sonucunda coğrafi işaret tescili aldıklarını, Erkeç Pastırması'na da coğrafi işaret tescili almak için başvuruda bulunduklarını bildirdi. Program, katılımcıların hep birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafından sonra yemek yeme ve kaynaşma bölümü ile devam etti. - ANKARA