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Atletico Madrid sahasında galip geldi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Atletico Madrid sahasında oynadığı maçta Granada'yı 1-0 yendi.

09.02.2020 00:56 | Son Güncelleme: 09.02.2020 00:56
Atletico Madrid sahasında galip geldi

1. Futbol Ligi'nin () 23. haftasında sahasında oynadığı maçta 'yı 1-0 yendi.

Atletico Madrid'in galibiyet golünü 6. dakikada Angel Correa attı.

Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı ise bu sezon ligde ikinci kez takımının ilk 11'inde sahaya çıktı. Karşılaşmanın sonuna kadar sahada kalan Köybaşı, 90. dakikada sarı kart gördü.

Granada Teknik Direktörü Diego Martinez'in Kral Kupası'nda daha fazla fırsat verdiği Türk futbolcu, bundan önce La Liga'da 31 Ekim'de deplasmandaki Getafe maçında ilk 11'de oynamıştı.

Atletico Madrid aldığı galibiyetle puanını 39'a çıkartırken, Granada ise 30 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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