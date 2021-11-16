KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - Atık Hurda Malzemeler Ekonomiye Kazandırılıyor Kızılcahamam Belediyesi Geri Dönüşüm ile Ülke Ekonomisine Katkı Sağlıyor. Kızılcahamam Belediyesi'ne ait ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeler, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hurda İşletmesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Belediyeden toplanan hurda malzemeler, hem geri dönüşüme, hem ülke ekonomisine, hem de savunma sanayine katkı sağlıyor. Kızılcahamam Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılan ve ekonomik ömürlerini tamamlayıp hurda vasfını alan 43 Ton 600 Kg hurda demir malzemeleri elinden çıkardı. Alınan karar doğrultusunda, MKE'ye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği fiyatlar üzerinden satılan hurdalar, Kızılcahamam Belediyesi'ne de ekonomik katkı sağlamış oldu. Söz konusu malzemeler arasında pvc-plastik, elektrik/elektronik, beton direk, ahşap, malzemeleri, kesici ayırıcı, betonlu inşaat demiri, varil, demir çelik talaşı, alüminyum, araç parçaları, sondaj borusu gibi çok sayıda parça yer alıyor.

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