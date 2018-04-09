Atatürk Üniversitesi, Misafir Öğrencilerini Yalnız Bırakmıyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitede öğrenim gören Türkmen ve Afgan öğrencilerle bir araya geldi.

UDEF, ER-VAK ve BİRKOFEND yöneticilerinin de yer aldığı programda, Türkmen ve Afgan öğrencileri için ilimizin kadim kültürünün tanıtılmasında, UDEF'in koordinesiyle ER-VAK ve BİRKOFEND ile işbirliği kararı alındı.

Konukevi 2'de düzenlenen kahvaltıda öğrencileri ağırlayan Rektör Çomaklı'ya, İl Göç İdare Müdürü Haşim Özcan, Erzurum Kalkınma Vakfı ( ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Bölge Koordinatörü Ertan Aksakal, UDEF Erzurum Başkanı Ergün Halis ve Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Erzurum Temsilcisi Muhammet Zeki Gözeler eşlik etti.

Programla ilgili konuşan Rektör Çomaklı, 87 ülkeden 2 bin 500 öğrenciyi Atatürk Üniversitesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu sayının her geçen yıl arttığını söyledi.

Uluslararası öğrencilerin özelde Erzurum, genelde ise Türkiye'den memnun bir şekilde ayrılmalarını arzu ettiğini vurgulayan Çomaklı, gerçekleştirilen çalışmaların bu doğrultuda devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin ilk kurulan üniversitelerinden birindesiniz

Çomaklı: "Sizleri büyük Atatürk Üniversitesi ailesine katıldığınız için seçiminizden dolayı kutluyorum. Türkiye'nin ilk kurulan üniversitelerinden birindesiniz. Üniversitemiz sosyal yaşam kültürü içinde, ihtiyaç duyabileceğiniz her şeye kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir kampüs üniversitesidir. Üniversite eğitimini gördüğünüz bu şehir yani Erzurum, tarihtir. Türkiye'nin önsözüdür. Eğitim öğretim gördüğünüz bu şehri yakından tanıyınız. Bir ülkenin geleceğini eğitilmiş insan gücü belirlemektedir. Bu sebeple ruh ve beden bakımından sağlıklı, inançlı ve sorumluluk duygusuna sahip gençlerin yetiştirilmesini en önemli görevlerimizden biri olarak kabul etmekteyiz. Bu sebeple sizler inşallah kendi ülkelerinizin yetişmiş insan gücü olacaksınız.

Dünyayı yöneten egemen güçler, toplumları dönüştürmek için önce genç nesillerden başlarlar. Bir toplumun geleceğini yok etmenin en kısa ve tesirli yolu, gençliği yozlaştırmaktır. İnanıyorum ki sizler kendi ülkelerinizin değerlerini koruyacak ve Dünya'nın bozulan yapısından uzak duracaksınız. Düşünceler, vicdanlar boşluk kabul etmez. Siz bunları milli, manevi değerlerinizle dolduramazsanız başka güçler kendilerine göre başka şekilde doldurur. Sizler kendi ülkelerinizin umudusunuz. Batılı güçlerin sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin. Kendinizi ve değerlerinizi muhafaza edin.

Üniversitemizle iş birliğinde olan güvenilir dernekler ve iş dünyası temsilcileri vasıtasıyla siz misafir öğrencilerimizin Erzurum'un, Türkiye'nin kadim kültürünü tanımaları için birlikte çalışmaya karar verdik. Bunu UDEF ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Bu vesileyle çalışmamıza destek vererek fedakarlığı ile ön plana çıkan ERVAK ve BİRKOFEND yönetimine, UDEF'in çok değerli gönüllü çalışanlarına ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programın ardından Türkmen ve Afgan öğrenciler, Rektör Çomaklı'ya yöresel giysiler armağan ederken, Rektör Çomaklı ise öğrencilere birtakım hediyeler verdi. - ERZURUM