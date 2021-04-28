Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı yenileniyor
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Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı yenileniyor

Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında vatandaşların yürümede zorluk çektiği Muratpaşa İlçesi Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında vatandaşların yürümede zorluk çektiği Muratpaşa İlçesi Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı yeniliyor.

Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında yürüyüş konforu sağlamayan ve tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmayan Kaleiçi Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarındaki Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı da yenileniyor.

"Küp taşlar sökülüyor"

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile Atatürk Caddesi'nin Eski Büyükşehir Belediyesi ile Dönerciler Çarşısı'na kadar olan batı kaldırımında vatandaşların yürümede zorluk çektiği mevcut küp taş döşemeler sökülüyor. 600 metre uzunluğundaki kaldırım füme renkli andezit taşla kaplanıyor.

"Engelsiz kaldırım"

Kaldırımda ayrıca engelli rampaları ve görme engelli takip güzergahı oluşturuluyor. Zemin kaplamanın tamamlanmasının ardından kaldırım da peyzaj çalışması da yapılacak. Yaya güvenliğini ve yürüyüş konforunu artıracak çalışmanın turizm sezonu öncesinde tamamlanması hedefleniyor. Çalışma tamamlandığında kaldırım yaya kullanımına uygun hale getirilirken, doğu kaldırımı ile uyum sağlanmış olacak. - ANTALYA

Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı yenileniyor
Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı yenileniyor
Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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