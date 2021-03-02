Ataşehir'de alev kapanından kaçış kamerada

Ali Kerem BENGİ / ATAŞEHİR'de mobilya imalat ve satışı yapılan 2 katlı fabrikada yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ/ ATAŞEHİR'de mobilya imalat ve satışı yapılan 2 katlı fabrikada yangın çıktı. Bina alev alev yanarken, iki çalışan alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. İşçilerin binanın dış cephesine tutunarak, aşağıya indikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de mobilya imalat ve satışı yapılan 2 katlı fabrikada öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler binayı sararken, 2 işçi alevlerin arasında kaldı. İşçiler binanın dış cephesine tutunarak aşağıya indi. İşçilerin alev kapanından kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı