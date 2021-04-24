Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 9 yeni vaka görüldü.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Çin'de bugüne dek 90 bin 575 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 634 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 25'i yurt dışı bağlantılı, 785 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 118 bin 243'e çıktı.

Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1812'ye yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 107 bin 781 kişi iyileşti.

Güney Kore'de Aşılama programının başladığı 26 Şubat'tan bu yana yaklaşık 2 milyon 195 bin 492 kişi aşılandı.

Aşılandıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya çıktı.

Güney Kore, ABD ilaç şirketi Pfizer ile 4 milyon doz aşı alımı için anlaşma imzaladı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Bölgede 3 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 731'e yükseldi.

Bugüne kadar 209 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 340 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan'da bugüne kadar 1097 vaka tespit edildi, 12 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'da virüse yakalanan 1045 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 661 artışla 989 bin 380'e çıktı.

Son 24 saatte 145 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 16 bin 674'ye çıktı, 883 bin 221 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 23 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 60 bin 966 vakanın görüldüğü ülkede, 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 613 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 839 vakayla ülkede salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 53 bin 22'ye çıktığı ülkede, 30 bin 566 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede toplam 129 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş

Bangladeş'te bugüne kadar 742 bin 400 vaka tespit edildi, 10 bin 952 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 2 bin 697 yeni vakanın tespit edildiği ülkede 83 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'da salgının başından bu yana 2 bin 600 vaka kaydedildi. Ülkede bugüne dek 2 bin 542 kişi sağlığına kavuşurken 26 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'dan gelen bir kişide virüs tespit edilmesinin ardından Yeni Zelanda, Avustralya ile karşılıklı uçuşları durdurma kararı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere