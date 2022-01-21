Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda enflasyon kaygıları ile artan jeopolitik riskler oynaklığın yüksek seyretmesine neden olmaya devem ederken, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) son toplantısına ait tutanaklara göre, bazı üyeler yukarı yönlü fiyat baskılarının arttığını söylese de çoğunluğun, enflasyonun hala yüzde 2 hedefinden uzak olduğunu, ultra gevşek para politikasının sürdürmesi gerektiğini savunması dikkati çekti.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, enflasyon aralıkta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, çekirdek enflasyon yüzde 0,5 ile tahminlerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,90 azalarak 3.523 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,99 gerileyerek 2.834 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 2,27 değer kaybederek 7.176 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,90 düşüşle 27.522 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 113,8 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 kayıpla 59.217 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,05 azalışla 24.952 puanda seyrediyor.