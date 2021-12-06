ASSİM'de bilardo turnuvası

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Antalya Bilardo Spor Kulübü ve Uluslararası Tüm Engelliler Federasyonu'nun (UTEF) birlikte düzenlendiği bilardo turnuvasına ev sahipliği yaptı.

ASSİM'de yer alan Antalya Bilardo Spor Kulübü Tesisinde gerçekleşen turnuvaya 48 sporcu katıldı. Turnuva, 4 gün devam etti. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvanın sonunda İrfan Yılmaz 1'nci, Soner Özgenç 2'nci, Murat Güneş 3'ncü, Mustafa Erkuma 4'ncü oldu. Dereceye giren sporcular düzenlenen törenle kupalarını aldı. Kulüp Başkanı Mustafa Safvet Yahyaoğlu ve UTEF Başkanı Mutlu Mete Kaçar, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a turnuvanın gerçeklemesi için verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederken turnuvada mücadele eden tüm sporcuları kutladı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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