Assan Alüminyum, ALUEXPO Fuarı'na katıldı

15.10.2019 10:42

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren, Assan Alüminyum, ALUEXPO Fuarı'nda yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı.

Assan Alüminyum'dan yapılan açıklamaya göre, geleceği tüketmeden üretiyoruz mottosuyla üretim faaliyetlerine devam eden şirket sürdürülebilirliğe odaklanan iş süreçleriyle dikkati çekti.

Bu yıl altıncısı düzenlenen ve alüminyum sektörünün önemli organizasyonları arasında yer alan Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı ALUEXPO, 10-12 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini bir araya getiren ve 10 binin üstünde ziyaretçinin buluştuğu fuarda Assan Alüminyum, 386 metrekarelik sürdürülebilirlik odaklı standında katılımcılarla buluştu.

Assan Alüminyum, fuarda sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan nasıl sürdürülebilirliği sağladığını ve beraberinde alüminyumun yüzde 100 geri dönüştürülebilir doğasına dikkati çekti.

"Alüminyum yüzde 100 geri dönüştürülebilir, çevre dostu ürün"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, alüminyumun yüzde 100 geri dönüştürülebilir, çevre dostu bir ürün olduğunu belirtti.

Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alüminyum, yapısı gereği doğayla dost bir ürün. Assan Alüminyum olarak alüminyumun bu özelliğinden maksimum fayda yaratıyoruz. Geri dönüşüm tesisimizde dönüşüm faaliyetlerini en etkin biçimde gerçekleştiriyoruz. Kibar Holding olarak United Nations Global Compact (UNGC) imzacısıyız ve şirket süreçlerimizde de sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kendimize ilke edindik. Gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmak adına gayret gösteriyoruz" açıklamasında bulundu. "Ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarda üzerimize düşen sorumluluğun daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz."

Güngör, Assan Alüminyum bünyesinde yer alan yenilenebilir enerji üretim tesislerinde, üretim tesislerinin bir senelik elektrik enerjisi tüketiminin neredeyse tamamı kadar temiz enerji ürettiklerini belirtti.

Alüminyumun stratejik bir ürün olduğunu ve kullanım oranının gelişmişlik göstergesi olduğunu belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Alüminyum stratejik bir ürün, sektörümüz geliştikçe Türkiye de gelişecek. Bu gelişime hız kazandırmak için 30 yılı aşkın süredir gayret gösteriyoruz. Assan Alüminyum olarak, Türkiye'de sektörün öncüsü, folyo üretim kapasitemizle Avrupa'nın en büyük üç üreticisinden biri, global alüminyum pazarının da en önemli aktörlerinden biri konumundayız. Ürünlerimizi 70'ten fazla ülkeye ihraç ediyoruz.

Ana değerlerimiz olan güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmamız ve müşteri odaklı çalışma anlayışımız sayesinde bugün Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dört kıtaya ihracat yapıyoruz. Yurt dışında büyüme ve global bir marka olma stratejimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Avrupa odağımızı korumaya devam ederken, Kuzey Amerika'daki faaliyetlerimizi de güçlendirmeyi hedefliyoruz. Batı Avrupa ülkeleri bizim ana ihracat pazarlarımız olmaya devam edecek. Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, gelişmiş Uzakdoğu ülkeleri ise yeni derinleşeceğimiz pazarlar olacak."

Kaynak: AA