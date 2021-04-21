Aslanapa'da yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti
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Aslanapa'da yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti

Aslanapa'da yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aslanapa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca "Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti Verilmesi" projesi kapsamında yaşlı ve kimsesiz vatandaşların haneleri temizleniyor.

Aslanapa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca "Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti Verilmesi" projesi kapsamında yaşlı ve kimsesiz vatandaşların haneleri temizleniyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, 2014 yılından beri devam etmekte olan 'Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti Verilmesi' projesi kapsamında ilçe merkezi ile köylerinde bulunan yaşlı ve kimsesiz vatandaşların vakıf personelince hane temizliklerinin yapılıp, çamaşırlarının yıkandığını belirtti. - KÜTAHYA

Aslanapa'da yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti
Aslanapa'da yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti
Aslanapa'da yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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