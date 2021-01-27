Aski atık suların ayrıştırılması için çalışma yaptı

Aski atık suların ayrıştırılması için çalışma yaptı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara Çayı'na karışarak kirlilik ortaya çıkartan atık suların (kanalizasyon) ayrıştırılması için çalışma yaptı.

Aski atık suların ayrıştırılması için çalışma yaptı

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara Çayı'na karışarak kirlilik ortaya çıkartan atık suların (kanalizasyon) ayrıştırılması için çalışma yaptı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaklaşık 62 bin kişilik nüfusun yaşadığı Ergazi ve Turgut Özal Mahallelerinin atık sularının Ankara Çayı'na karıştığını tespit eden ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında atık suların ayrıştırılması için çalışma gerçekleştirdi. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün yerinde incelediği çalışmalar kapsamında, atık suların çaya karışmasını önlemek için çapı 800 milimetre, boyu ise 33.60 metrelik atık su hattı imalatı yapıldı.

Atık sular atık su hattına aktarıldı

Sakarya Nehri'nin ikinci büyük kolu olan ve Başkent'in doğusundan başlayıp kent merkezine kadar uzanan Ankara Çayı; Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinden geçerek Ankara'yı ikiye bölüyor. Sincan ilçesinde Çubuk Çayı ile birleşen Ankara Çayı kent için çok önemli bir tatlı su kaynağı olmasına rağmen yıllardır evsel ve endüstriyel atıklar nedeniyle kirlendiği ortaya çıktı. ASKİ ekipleri ağır koku nedeniyle birçok noktada üstü kapatılan çaya, Yenimahalle Ergazi ve Turgut Özal Mahallelerinin atık sularının karıştığını belirledi. Eskiden çevresinde piknik yapılabilen, balık avlanan ancak 1990'lı yıllardan bugüne kadar kirlilik alarmı veren Ankara Çayı'nda kapsamlı bir yoğun bir temizlik çalışması yapan ekipler, atık suların Ankara Çayı'na karışmasını önlemek için atık su hattı imalatı yaparak çayda pis su ve yağmur suyunu ayrıştırdı.

"Çayın temizliği için ilk adımı attık"

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 98 kilometre uzunluğundaki Ankara Çayı'nın Çubuk, Hatip, Ova ve İmrahor Çayları ile Ravlı ve Söğütözü Derelerinden beslendiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Ankara'mızın birçok yerinde kangren haline dönüşmüş, gerek tespiti gerekse ayrıştırması zor olan yağmur suyu hatları içine karıştırılan, birlikte kullanılan kanalizasyon hatlarının sebep olduğu sorunları önlemek adına Ergazi bölgemizde bir çalışma gerçekleştirdik. Yaklaşık 62 bin kişiye hitap eden bir çalışma bu. Gerek yoğun yağışlarda bacalardan taşan suların ortaya çıkarttığı görsel kirlilik gerekse ortama yayılan koku hoş bir görüntü oluşturmuyordu. Bu konuda çok ciddi şikayetler geliyordu. Dolayısıyla bunları önlemek adına güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmanın bizi en çok memnun eden yönü ise Ankara Çayı'na temizlik kazandırmak anlamında bir adım atmış olmamız oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ