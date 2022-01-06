Askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K., tutuklandı.

MERİÇ, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K., tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Meriç'te 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Aranması olduğu belirlenen Z.K., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

 Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanının Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanının Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi Açıklaması

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title