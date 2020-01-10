Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış'tan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

10.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:49

Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ve beraberindekiler Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.



Ziyarete, Aşkale İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Aşkale Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Kadir Bakırcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, AK Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Aşkale İl ve İlçe Meclis Üyeleri katıldı.



Gerçekleşen ziyarette, ilçede kaymakamlık, belediye ve eğitim alanında nelerin yapıldığı ve bundan sonra nelerin yapılacağı konusunda Rektör Çomaklı'yla fikir alış verişinde bulunuldu.



Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA