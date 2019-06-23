Aşırı ısınma problemli MacBook Pro Modelleri Geri Çağırılıyor

Apple aşırı ısınma problemli MacBook'larını nihayet hatırladı!



Aşırı ısınma problemli MacBook Pro Modellerini nasıl kontrol edebilirim?

Apple, 15 inçlik dizüstü bilgisayarı "15-inç Macbook Pro" modellerinin güvenlik riski içerebilecek – yangın riski oluşturabilecek pil içerdiğini belirtti.

Apple, "sınırlı sayıda" 15 inçlik eski MacBook Pro'ları gönüllü geri çağırma programı başlattığını duyurdu. Sebebi ise dizüstü bilgisayarlar aşırı ısınabilen ve güvenlik riski oluşturabilecek bir pil içeriyor.

Hangi modellerden bahsediliyor. Öncelikli olarak geri çağırma programından Eylül 2015 ile Şubat 2017 orasında üretilen modeller geri çağrılıyor. Macbook profesyonelleri ürün seri numarası ile bunu kontrol edebilirler.

Apple etkilenen kullanıcılarının cihazlarının pillerinin ücretsiz değiştirileceğini de ekliyor. Aşırı ısınma problemli MacBook Pro kontrol – Web sitesi üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Bu listede çıkan modellerden birine sahipseniz yani yeni bir bataryaya ihtiyacınız olursa; bir Apple mağazasından veya yetkili servis sağlayıcısından yenisiyle alabilirsiniz.

Apple

Kaynak: Teknotalk.com