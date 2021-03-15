Artvin'de gümrük kaçağı yaklaşık 31 kilogram gümüş ele geçirildi
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Artvin'de gümrük kaçağı yaklaşık 31 kilogram gümüş ele geçirildi

15.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:26
Artvin'de gümrük kaçağı yaklaşık 31 kilogram gümüş ele geçirildi

Artvin'de yaklaşık 31 kilogram ağırlığında gümrük kaçağı işlenmiş gümüş ele geçirildi.

Artvin'de yaklaşık 31 kilogram ağırlığında gümrük kaçağı işlenmiş gümüş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı-Iğdır güzergahından Artvin'e gelen aracı, şüphe üzerine sanayi kavşağında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, toplam ağırlığı 30 kilo 967 gram olan gümrük kaçağı gümüş küpe, kolye, yüzük ve tespih başlığı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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