Arnavutköy'de 15 bina ve 1 okul mühürlendi (1)

29.09.2019 16:04

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmalarını tamamlayan Arnavutköy Belediyesi ekipleri hasarlı 15 bina ve 1 okulu mühürledi. Mühürlenen binaların akıbeti ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağı kapsamlı incelemenin ardından belli olacak. Hasar tespit çalışmalarının ardından bir açıklama yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, deprem sonrası 95 bina için şikayet aldıklarını söyledi ve yapılan incelemelerin ardından 15 binave 1 okulun mühürlendiğini belirtti.Depremin ardından Arnavutköy'deki hasar tespit çalışmalarında sona gelindi. Arnavutköy'deki hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi veren Baltacı; "Belediyemizin çağrı merkezine ulaşarak bizlere ilettiği ve bunun yanında kamu kurumlarının kontrolleri sonucu elde ettiğimiz şikayet ve bilgiler sonucunda 95 tane şikayet ve tespit var. Bunların kimisi ehemmiyetsiz şikayetler kimisi de gerçekten incelenmesi gereken şikayetlerdi. Bu kapsamda 95 şikayet söz konusuydu. 95 şikayetin ardından yaptığımız ilk incelemelerin ardından 15 binanın bizce gerçekten daha etraflıca incelenmesi gerektiği yönünde tespitimiz var. Bu 15 binanın mühürleme işlemleri yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ekipleri bu konuda detaylı bir çalışma yapacak. Şuan itibariyle bu 15 binanın incelemesini yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri bugün itibariyle arazide" dedi.





ŞEHİT ER TUNCAY TÜRKEN ORTAOKULU İLE İLGİLİ SON KARAR MİLLİ EĞİTİMDE

Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu'nda da incelemeler yapıldığını söyleyen Baltacı; "Bunların içerisinde bir tane de okulumuz vardı. Ancak bugün bu okul ile ilgili yapılan incelemede eğitim-öğretimi, binanın sağlığını etkileyici herhangi bir hasar tespiti olarak değerlendirilmedi. Bu okulda eğitime devam edilecek gibi gözüküyor ama bununla ilgili son kararı Milli Eğitim verecektir. Muhtemelen bu okulumuzla ilgili bugün ya da yarın kesin karar verilecektir" dedi.





BİNALARIN AKIBETİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDA

Yapılan incelemeler sonucu ilçe genelinde hasarlı 15 bina ile ilgili de son kararın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verileceğini söyleyen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılacak incelemelerin ardından bu 15 binanın akıbetiyle ilgili karar alındığı zaman da bunu mülk sahipleri ile paylaşacağız. Mühürleyerek boşalttığımız evlerden bizden talepte bulunanlarla ilgili ön adım attık. Bunların çoğu kiracı vatandaşlarımızdı zaten. İki gün aciliyetten dolayı bu vatandaşlarımızı bölgemizdeki otellerde konaklama ihtiyaçlarını karşıladık. Ama mutlaka devletimizin bununla ilgili alacağı kararlar vardır. Onlara destek olmaya da gayret edeceğiz.





"DOĞAL TOPLANMA ALANLARIMIZ ZATEN VAR"

İlçemizde fazlasıyla toplanma alanı bulunuyor. Zaten toplanma alanından kasıt açık alandır. Buna rağmen tanımlı olması açısından 110 tane toplanma alanımız var. Ancak bölgemizin yapısı gereği açık alanımız da çok sayıda var. Afet yönetim planlarımız da mevcut. İstanbul için de yeterli toplanma alanları mevcut. Konu ile ilgili AFAD ve Bakanlık açıkladı zaten. Gerek İstanbul ve gerekse ilçemizde böyle bir toplanma alanı sıkıntısı yok diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul