Arkasspor, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Arkasspor, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi

20.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:18
Arkasspor, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi

SALON: TVF AtatürkHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Winkelmuller (xxx), Efe (xxx), Matic (xx), Bravo (xxx), Mirza (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Çağatay (xx)GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre (xx), Murat (xx),...

SALON: TVF Atatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Winkelmuller (xxx), Efe (xxx), Matic (xx), Bravo (xxx), Mirza (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Çağatay (xx)GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre (xx), Murat (xx), Berezhko (xxx), Ertuğrul Gazi (xx), Torres (xxx), Melih (xx), Onurcan (xx), Burutay (xx)SETLER: 24-26, 21-25, 27-25, 25-21, 19-17

SÜRE: 135 dakika (29, 28, 30, 26, 22)

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Arkasspor evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray HDI Sigorta'yı tie-break setiyle 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. TVF Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 24-26, 21-25, 27-25, 25-21 ve 19-17'lik skorlarla sona erdi. Arkasspor, kupada Halkbank-Tokat Belediye Plevne maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Demet Akalın Aleyna Tilki Aras Bulut İynemli
Spor Ali Koç Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arkasspor, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 15:20:36. #1.16#
title