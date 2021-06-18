Arka Sokaklar yeni bölüm canlı yayın HD izle! Arka Sokaklar 594. bölüm full izle! Arka Sokaklar 595. fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar ATV canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Arka Sokaklar canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Arka Sokaklar canlı izle, Arka Sokaklar ATV canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Arka Sokaklar canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savcı Faruk'u zora sokacak olan silinen Hulki'nin ölümüne ilişkin görüntüler bulunmuştur. Planlanana göre, görüntüler bir an önce Savcı Faruk'un önüne konularak Zeliha'nın soruşturma dosyası kapatılmalıdır. Pelin ve Adem, kendilerini kurtarmak adına Kudret Mazı'nın işine yarayacak bilgileri adama ulaştırırlar. Bu bilgiler ışığında Kudret ve Ferhat, kanlı planlarını işleme koyarlar. Bu plandan sağ çıkamayan Kudret'in intikamını almak üzere Ferhat, Savcı Faruk'u markajına alır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba ve Ali, elleri kelepçeli halde duruşmadayken silahlı adamlar adliyeyi basıyor. Bu haberi duyan ekip hemen adliyeye gidiyor. Adamlar adliyede çatışıyor. Ölen ve yaralanan polis anonsu ekibi tedirgin ediyor. Uyuşturucu Baronu Ferhat, rehin tuttuğu Savcı Faruk'a karşılık el koyulan mallarını istiyor. Engin Müdür ve Başak, Aycan'ın kaçırttığı bebeklerinin acısını yaşıyorlar. Mesut, oğlu Tunç ile Mazlum'u yanan mekandan çıkartmak için alevlerin ortasına atlıyor. Selin ve diğerleri çaresizce mekan dışında çırpınıyorlar.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE (20.00)

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

