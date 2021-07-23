Arıza yapan teknede mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arıza yapan teknede mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknede mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 12 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 12 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı. Tekne ekipler tarafından limana çekildi.

Edinilen bilgiye göre, motoru arızalanan bir teknenin Turunç Pınarı açıklarında sürüklenen ve içinde 12 kişinin bulunduğu teknedeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sürüklenen tekneyi yedekleyerek tekne marinaya marinaya güvenli bir şekilde çekildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaşlı kadın oturduğu sitenin bahçesinde ölü bulundu
Yaşlı kadın oturduğu sitenin bahçesinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Derya Uluğ Ahmet Kural Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Muslera Aytaç Kara Sergen Yalçın Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arıza yapan teknede mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 01:11:23. #1.15#

title