Arılar hastanelik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arılar hastanelik etti

Arılar hastanelik etti
Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, kovanlarındaki petekleri çıkarmaya çalışırken arıların saldırısına uğrayan Barış Birinci (52), tedaviye alındı.

DÜZCE'de, kovanlarındaki petekleri çıkarmaya çalışırken arıların saldırısına uğrayan Barış Birinci (52), tedaviye alındı.

Çilimli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, bugün öğle saatlerinde bahçesindeki kovanlarına bakan Barış Birinci, petekleri çıkarmaya çalışırken arıların saldırısına uğradı. Arıların soktuğu Barış Birinci baygınlık geçirdi. Barış Birinci, yakınlarının çağırdığı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Arılar hastanelik etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arılar hastanelik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 16:36:14. #1.15#

title