Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Müfit Boz idaresindeki 53 DH 852 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Artvin Çevre Yolu Kavşağı'nda Turgay Tuna'nın kullandığı 75 AAB 695 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Müfit Boz olay yerinde öldü. Müfit Boz yönetimindeki araçta bulunan İradet ve Gülyeter Boz ile diğer araçtaki sürücü ve yanındaki Bilal Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA