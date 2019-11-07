Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı

07.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:30

Ardahan'da, Osmanlı dönemine ait tas ve kase bulundu.



Damal İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, ilçede tarihi eser satmak için girişimde bulunulacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Bazı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda bir tas ile iki kase ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve Hanak İlçe Adliyesine sevk edilen bir şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA